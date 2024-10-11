Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 08:06

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir adrese 4 Ekim'de düzenlenen baskında 2 kilo 461 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan B.Ö'nün 1, H.A'nın 3 ve S.Ç'nin 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Esenyurt #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu

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