Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir adrese 4 Ekim'de düzenlenen baskında 2 kilo 461 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan B.Ö'nün 1, H.A'nın 3 ve S.Ç'nin 2 suç kaydı olduğu belirlendi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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