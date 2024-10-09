Otobüste 'uyuşturucu' ile yakalanan yolcu tutuklandı

Kütahya’da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.

Otobüste 'uyuşturucu' ile yakalanan yolcu tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 11:12

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü içerisindeki A.A. isimli şahsın eşyalarında yapılan aramada 489,94 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Kütahya

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