Otobüste 'uyuşturucu' ile yakalanan yolcu tutuklandı
Kütahya’da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü içerisindeki A.A. isimli şahsın eşyalarında yapılan aramada 489,94 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: #Kütahya
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