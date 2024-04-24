Esenyurt’ta müşteri gibi girdiği dükkanın anahtarını çalmaya çalışan hırsız darbedildi

Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:18

Güncelleme: 24.04.2024 - 10:18

Esenyurt’ta müşteri gibi girdiği telefoncu dükkanının anahtarını çalmaya çalışan hırsız, işyeri sahibi tarafından fark edilince darbedildi.

İşyeri sahibi, şüpheliye defalarca vururken o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir telefon dükkanında meydana geldi.

İddiaya göre dükkana müşteri gibi giren yabancı uyruklu şahıs, bir süre işyeri sahibi ile konuştuktan sonra dükkan anahtarının masanın üzerinde olduğunu fark etti.

Telefonu ile uğraşıyor gibi yapan şüpheli, dükkana müşterinin girmesini fırsat bilerek anahtarı çantasının içine koydu.

Kısa süre sonra durumu fark eden dükkan sahibi ve arkadaşları şahsa vurmaya başladı.

Olay sonrası dükkan sahibi, durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Yaşanan hırsızlık anları ve sonrasında hırsızın dövüldüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.







