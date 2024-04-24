Esenyurt’ta müşteri gibi girdiği dükkanın anahtarını çalmaya çalışan hırsız darbedildi

Esenyurt’ta müşteri gibi girdiği dükkanın anahtarını çalmaya çalışan hırsız işyeri sahibi tarafından darbedildi.

IHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:18
Esenyurt’ta müşteri gibi girdiği dükkanın anahtarını çalmaya çalışan hırsız darbedildi
Abone Ol google-news

Esenyurt’ta müşteri gibi girdiği telefoncu dükkanının anahtarını çalmaya çalışan hırsız, işyeri sahibi tarafından fark edilince darbedildi.

İşyeri sahibi, şüpheliye defalarca vururken o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir telefon dükkanında meydana geldi.

İddiaya göre dükkana müşteri gibi giren yabancı uyruklu şahıs, bir süre işyeri sahibi ile konuştuktan sonra dükkan anahtarının masanın üzerinde olduğunu fark etti.

Telefonu ile uğraşıyor gibi yapan şüpheli, dükkana müşterinin girmesini fırsat bilerek anahtarı çantasının içine koydu.

Kısa süre sonra durumu fark eden dükkan sahibi ve arkadaşları şahsa vurmaya başladı.

Olay sonrası dükkan sahibi, durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Yaşanan hırsızlık anları ve sonrasında hırsızın dövüldüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.




Esenyurt haberleri hırsızlık haberleri

İlgili Haberler

Esenyurt'ta fabrika yangını: 2 saat sonra kontrol altına alındı

Esenyurt'ta fabrika yangını: 2 saat sonra kontrol altına alındı
Esenyurt TEM’de hatalı şerit değiştirme kazası: 2 yaralı

Esenyurt TEM’de hatalı şerit değiştirme kazası: 2 yaralı
Esenyurt‘ta motosikletli saldırganlar dehşet saçtı: 6 iş yerine kurşun sıkıldı

Esenyurt‘ta motosikletli saldırganlar dehşet saçtı: 6 iş yerine kurşun sıkıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uğur Dündar'dan meraklandıran paylaşım... Bugünü işaret etti: 'Gündem değişecek'

Uğur Dündar'dan meraklandıran paylaşım... Bugünü işaret etti: 'Gündem değişecek'
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı

Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
'Küflü çikolata' paylaşımı sonrası istifa etmişti: CEO'su hakkında 'yüksek lisans' tartışması

'Küflü çikolata' paylaşımı sonrası istifa etmişti: CEO'su hakkında 'yüksek lisans' tartışması
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu
Son Dakika... İstanbul Valiliği 1 Mayıs için Taksim kararını verdi!

Son Dakika... İstanbul Valiliği 1 Mayıs için Taksim kararını verdi!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu