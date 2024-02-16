Esenyurt'ta vahşet: Parasını alamadığı iddiasıyla işyeri sahibini 6 yerinden bıçakladı

Esenyurt’ta iddiaya göre çalıştığı börekçiden parasını alamayan eski çalışan dükkanı basıp işyeri sahibini 6 yerinden bıçakladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:06
Esenyurt'ta vahşet: Parasını alamadığı iddiasıyla işyeri sahibini 6 yerinden bıçakladı
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Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir börekçi dükanında, 14 Şubat gününü sabah saatlerinde, daha önceden para konusunda tartışıp işten ayrıldığı öğrenilen ve parasını alamayan Kadir S. dükkana geldi.

Dükkan sahibi Ozan Zeki Demir isimli vatandaşla tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetiyle Kadir S., Demir’i 6 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Olay anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“BAĞIRIŞIMA SESLERİNİ DUYDUK”

Konuyla ilgili konuşan esnaf Erhan Özdemir, “Yan dükkandan bağırışıma seslerini duyduk. Ne olduğunu merak edip gittiğimizde komşumuzun bıçaklanarak yerde yattığını gördük. Hemen ambulansı aradık. Alıp götürdüler. Öğrendiğimiz kadarıyla eski çalışanıyla para konusunda tartışma olduğu söyleniyor” dedi.


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