Esenyurt’ta otobüste taciz skandalı: Tekme tokat dövüp, kayda alıp ifşa ettiler!

İstanbul Esenyurt’ta otobüste bir kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından darbedildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:55
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Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar-Kıraç seferini yapan otobüste meydana geldi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu K.M.A.M. isimli şahıs, otobüsteki İ.E. isimli kadın yolcuyu taciz etti. Kadın tepki gösterirken, şoför otobüsü durdurdu.

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YOLCULAR TEKME TOKAT DÖVDÜ

Araç içindeki diğer yolcular, mastürbasyon yaptığı iddia edilen şahsı dışarı çıkarırken, olay polis ekiplerine bildirildi. Bu sırada yolculardan bazıları şahsı darbetti. Şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü. Yaşanan o anlar ise araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


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