Esenyurt’ta 'Yan baktın' diyerek saldırdılar

Esenyurt’ta bir araçta bulunan 6 kişi, "yan baktın" diyerek bir gence saldırdı.

İHA
12 Temmuz 2022 Salı, 10:22
Esenyurt’ta 'Yan baktın' diyerek saldırdılar
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Olay, gece 01.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı.

İddialara göre bir araç içerinde bulunan 6 kişi, yoldan geçen bir gencin, kendilerine yan baktığını düşünerek ortalığı birbirine kattı.

Saniyeler içerisinde araçtan inen şahıslar, yolda yürüyen gence tekme ve tokatlarla saldırdı. Yaşanan olayın ardından büyük bir rahatlıkla araçlarına geri dönen şahıslar gözden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.


Esenyurt kavga araç
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