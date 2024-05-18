Esenyurt’ta yol kavgasında kuryeyi bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 18.05.2024 - 14:38

Güncelleme: 18.05.2024 - 14:38

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir aracın sürücüsü ile motokurye M.Ş. arasında yol tartışması çıktı. Tartışma büyürken iki taraf da durarak araçlarından indi. Tarafların kavgasına sürücünün yanındaki kişiler de dahil olarak kuryeyi darp etmeye başladı. Kavga esnasında sürücünün yanındaki S.S. ise elindeki bıçakla motokuryeyi yaraladı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yakalanan şüpheli S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi.