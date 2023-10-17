Son dakika... İETT'den 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım açıklaması

Son dakika haberleri... Türkiye genelinde 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım tartışmaları sürerken İETT'den konuya ilişkin açıklama geldi. İETT İşletmeleri Genel Müdürü İrfan Demet, özel halk otobüslerinin 65 yaş ve üstü yolcularına ücretsiz taşımama kararının İstanbul’da uygulanmayacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:40
Son dakika... İETT'den 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım açıklaması
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Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde, şehit ve gazi aileleri ile emniyet ve basın mensupları dışındaki ücretsiz yolcuları sadece her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz taşıyacaklarını açıklamıştı.

65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım tartışmaları devam ederken İETT'den konuya ilişkin açıklama geldi.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, özel halk otobüslerinin 65 yaş ve üstü yolcularına ücretsiz taşımama kararının İstanbul’da uygulanmayacağını belirtti.

İrfan Demet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ulaşım vizyonuyla uygulamaya koyduğumuz, Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB tarafından karşılanmakta olup; yolcularımıza ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmamaktadır. Dolayısıyla; Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin (TÖHOB), 4736 Sayılı Yasa Kapsamında ücretsiz taşınma imtiyazına sahip yolcu gruplarının: tüm illerde faaliyet gösteren halk otobüslerince taşımak istememelerine yönelik açıklama ve uygulamaları İstanbul'da uygulanmayacaktır."

 


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