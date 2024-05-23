Esenyurt'taki silahlı saldırı şüphelileri Meriç Nehri'nde yakalandı

Esenyurt’ta, Sema ve Murat Dilekçi çifti, bir mağazada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda, 3 çocuk annesi Sema Dilekçi hayatını kaybederken eşi Murat Dilekçi ise ağır yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen iki şüpheli, Meriç Nehri'nin ortasında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 13:15
Esenyurt'taki silahlı saldırı şüphelileri Meriç Nehri'nde yakalandı
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Esenyurt, Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde, 12 Mayıs Pazar günü akşam saat 19:00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 çocukları bulunan Sema Dilekçi ve eşi Murat Dilekçi, cadde üzerinde alışveriş için gittikleri mağazada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu eşinin önüne atlayan Sema Dilekçi hayatını kaybederken, Murat Dilekçi ağır şekilde yaralandı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, çiftin komşuları ve yakınlarıyla görüşen ekipler, çiftin çocukları Furkan Dilekçi'nin husumetlilerinin bir süredir evlerinin etrafında dolaştığını tespit etti. Soruşturmada olayın, çiftin oğullarıyla husumetli olan kişiler tarafından yapıldığı belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları saha ve teknik takibin ardından önce saldırıyı gerçekleştiren kişiyi ardından ona yardım eden şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen yaşı küçük M.B. İle Emrah B.’nin peşine düşüldü.

MERİÇ NEHRİ'NİN ORTASINDA YAKALANDILAR

Polis, şüphelilerin Edirne yönüne gittiğini tespit etti. Sınır devriyelerine de haber verildi. Önceki gün iki şüpheli, Meriç Nehri'nden kaçak yollarla karşıya geçmek isterken askerler tarafından fark edildi. Uyarı için ateş açılınca, iki şüpheli nehrin ortasından geri döndü. Şüphelilerin cinayet suçlamasıyla aranan Emrah B. ve M.B. oldukları tespit edildi. Şüpheliler İstanbul’a getirilerek olayla ilgili sorgulandı. Yapılan soruşturmada, M.B.’nin olayda silahı kullandığı, Emrah B.’nin de silahı temin ettiği tespit edildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine göndeildi.

 


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