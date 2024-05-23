Edirne’de sınır hattında IŞİD, PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri tarafından terörle mücadeleye yönelik son 1 hafta içerisinde yapılan koordineli operasyonda 10 FETÖ ve 1 PKK ile 1 IŞİD şüphelisi olmak üzere 12 terör örgütü üyesi yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 PKK/KCK, 10 FETÖ ve 1 IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 12 şüpheli yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.
Gözaltına alınan terör şüphelileri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
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