Edirne’de sınır hattında IŞİD, PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri tarafından terörle mücadeleye yönelik son 1 hafta içerisinde yapılan koordineli operasyonda 10 FETÖ ve 1 PKK ile 1 IŞİD şüphelisi olmak üzere 12 terör örgütü üyesi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:03
Edirne’de sınır hattında IŞİD, PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 PKK/KCK, 10 FETÖ ve 1 IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 12 şüpheli yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.

Gözaltına alınan terör şüphelileri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.


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