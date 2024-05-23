Edirne’de sınır hattında IŞİD, PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı

Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:03

Güncelleme: 23.05.2024 - 11:04

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 PKK/KCK, 10 FETÖ ve 1 IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 12 şüpheli yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.

Gözaltına alınan terör şüphelileri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.