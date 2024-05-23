Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Kastamonu merkez ve Araç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:05
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, kent merkezinde ikametlerinde ve üzerlerinde sentetik ecza hapı bulunan F.D. ve M.K. gözaltına alındı.

Araç ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan bir araçta esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki M.Ç, N.Ç.E, M.Ç. ve D.T, gözaltına alındı.


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