Son dakika... Esenyurt'taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde iki gencin acımasızca katledildiği tekel bayisi cinayetinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
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