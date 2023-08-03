Son dakika... Esenyurt'taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde iki gencin acımasızca katledildiği tekel bayisi cinayetinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 17:56
Son dakika... Esenyurt'taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
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Esenyurt tekel bayii silahlı saldırı

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