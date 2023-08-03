Son Dakika: Esenyurt saldırganlarının sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi önünde olay çıktı
İstanbul Esenyurt saldırısıyla ilgili 8 kişinin sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi önünde bağırmaya başlayan bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürerken geniş güvenlik önlemi alınan adliye önünde hareketlilik yaşandı.
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Bir kişi, giriş kapısı önünde bağırmaya başladı. Adliye çevresinde önlem alan polis ekipleri bağıran kişiye müdahale etti.
Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
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