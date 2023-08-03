Esenyurt’taki tekel bayisi vahşetinde yeni gelişme: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 03.08.2023 - 10:14

Güncelleme: 03.08.2023 - 10:59

Türkiye, Esenyurt'ta tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırı dehşetini konuşmaya devam ediyor.

Kan dondurucu olayda bir tekel bayisine gelen 4 kişi kurşun yağdırmış, Batuhan Bayındır (20) Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybederken Yusuf Erzen (21) ise yaralanmıştı.

TÜM SALDIRGANLAR YAKALANDI

Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, olayla ilgili toplam 9 kişiyi gözaltına almıştı. İlk yakalanan Murat Özer ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilerek tutuklanmıştı.

Baskına ilişkin 8 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.