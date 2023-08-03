Esenyurt’taki tekel bayisi vahşetinde yeni gelişme: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Esenyurt’ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayi baskınına ilişkin 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2023 - 10:14
Abone Ol google-news

Türkiye, Esenyurt'ta tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırı dehşetini konuşmaya devam ediyor. 

Kan dondurucu olayda bir tekel bayisine gelen 4 kişi kurşun yağdırmış, Batuhan Bayındır (20) Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybederken Yusuf Erzen (21) ise yaralanmıştı.

TÜM SALDIRGANLAR YAKALANDI

Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, olayla ilgili toplam 9 kişiyi gözaltına almıştı. İlk yakalanan Murat Özer ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilerek tutuklanmıştı.

Baskına ilişkin 8 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Esenyurt TEKEL saldırı silahlı saldırı

İlgili Haberler

Tekel bayisi cinayetinde fitil 2 ay önce ateşlenmiş! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Tekel bayisi cinayetinde fitil 2 ay önce ateşlenmiş! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Esenyurt'taki 'tekel bayisi' vahşeti sonrası yeniden gündeme geldi... Umut Vakfı: 'Türkiye'de 4 milyon ruhsatlı, bunun 9 katı kadar da ruhsatsız silah var'

Esenyurt'taki 'tekel bayisi' vahşeti sonrası yeniden gündeme geldi... Umut Vakfı: 'Türkiye'de 4 milyon ruhsatlı, bunun 9 katı kadar da ruhsatsız silah var'
Esenyurt'taki tekel bayisi vahşetinde baba hakkında çarpıcı iddia!

Esenyurt'taki tekel bayisi vahşetinde baba hakkında çarpıcı iddia!

En Çok Okunan Haberler