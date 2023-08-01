Tekel bayisi cinayetinde fitil 2 ay önce ateşlenmiş! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 23:43

Güncelleme: 01.08.2023 - 23:49

Esenyurt’ta işlenen ve tüm Türkiye’de tepki çeken tekel bayisi cinayetinde yeni görüntüler ve ayrıntılar ortaya çıktı. Yaklaşık 2 ay öncesine ait olan görüntüde, ölen Yunus Emre Erzen ve ağabeyi, Mehmet Erzen’in tekel bayisine gelen Murat Özer’in kardeşi Servet Özer’le tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor.

Bu sırada tekel bayisinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer’i yaralı halde dışarıya attığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı, gözaltına alınmıştı. Murat Ö, tutuklanmıştı.