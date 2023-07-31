Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu! Esenyurt'taki tekel cinayetiyle ilgili tüm şüpheliler yakalandı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde meydana gelen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tamamının yakalandığını duyurdu.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir tekel bayisinde meydana gelen silahlı saldırı Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. İki gencin acımasızca katledildiği cinayet olayını gerçekleştiren şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda firari olarak aranan iki şüphelinin de yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında.
Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898’nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik.
Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır!
Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir!"
Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 31, 2023
İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı… pic.twitter.com/Oln9iAWe12
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