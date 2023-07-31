Son dakika... Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısıyla ilgili 'yayın yasağı' getirildi!

Son dakika haberi... Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği ve Türkiye'nin gündemine oturan saldırıya ilişkin 'yayın yasağı' getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:44
Son dakika... Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısıyla ilgili 'yayın yasağı' getirildi!
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Türkiye, Esenyurt'ta bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırı dehşetini konuşmaya devam ediyor. Saldırıda, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı.

Saldırının görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Şu ana kadar olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Soruşturma sürerken; olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

Haber Global'in aktardığına göre; iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin başsavcılık tarafından yayın yasağı getirildi.


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