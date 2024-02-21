Eşi ikinci kez kaçırılıp fidye istendi: ‘Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum’

Adana’da 4 ay önce evlenen adam, eşinin 2 kere kaçırıldığını, ilk kaçırıldığında 20 bin dolar fidye ödeyip geri aldığını şimdi de 25 bin dolar fidye istediklerini söyledi. Eşi kaçırılan Salih İsmail, "Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim" dedi.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:41
Eşi ikinci kez kaçırılıp fidye istendi: ‘Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum’
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Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen tarım işçisi Salih İsmail (22), 4 ay önce Dilan İsmail (18) ile evlenip merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşamaya başladı. 

İddiaya göre, 2 ay önce Dilan İsmail’i kimliği belirsiz şahıslar sokak ortasında kaçırdı ve eşini arayıp 20 bin dolar fidye istedi. İsmail, polise dahi haber vermeyip düğün takılarını bozdurarak, şahısların istediği yere götürüp bıraktı. 

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Birkaç gün sonra ise şahıslar, Salih İsmail’in eşini geri getirdi.

YİNE KAÇIRILDI

Kaçırılan Dilan İsmail hiçbir şey anlatmazken, geçtiğimiz hafta çöp atmak için dışarı çıktığında yeniden kaçırıldı. Yine fidyeciler Salih İsmail’e ulaştı ve bu sefer 25 bin dolar para istedi. 

İsmail, durumu polise bildirdi. Şimdi ekipler her yerde kaçırıldığı öne sürülen Dilan İsmail’i arıyor.

“ŞİMDİ NASIL ÖDEYECEĞİMİ BİLMİYORUM”

Salih İsmail, “Benim eşimi kaçırdılar. İlk kaçırdıklarında 20 bin doları ödedim. Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim, ona bir şey yaparlar diye korkuyorum” dedi.

“ÇÖP ATARKEN KAÇIRMIŞLAR”

Dilan İsmail’in eniştesi Şiyar Bilgiç ise baldızının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bilgiç, “Bu kızı çöp atarken kaçırmışlar. Ne istiyorlar ondan bilmiyoruz. Bu parayı nasıl ödeyeceğiz onu da bilmiyoruz. Bize mesaj attılar ’kız Almanya’da şu anda’ dediler ama doğru mu söylüyorlar bilemiyorum. Baldızımın hayatından endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.


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