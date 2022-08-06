Sedat Peker'den yeni görüntü: Eşi Özge Peker paylaştı

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in son hali, eşi Özge Peker'in paylaşımıyla ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:40
Sedat Peker'den yeni görüntü: Eşi Özge Peker paylaştı
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Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli ifşalarda bulunduğu videolarıyla gündem olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yeni görüntüsü ortaya çıktı. 

Hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in görüntüsü, eşi Özge Peker tarafından paylaşıldı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Özge Peker'in, Sedat Peker'i etiketlediği görüldü.

İşte o paylaşım:


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