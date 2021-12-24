Eşi tarafından benzinle yakılan kadın: Adalet yerini bulsun istiyorum

24 Aralık 2021 Cuma, 20:16

Tekirdağ'da 9 ay önce eşi A. A.'yı götürdüğü ağaçlık alanda üzerine benzin döküp yakmaktan tutuklanan Ekrem A.'nın davasına Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, eşi tarafından yüzüne benzin dökülerek yakıldığı iddia edilen A. A. ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Ekrem A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Ekrem A, savunmasında, olay günü eşini konuşmak için ormanlık alana götürdüğünü iddia ederek, "Eşimin birileriyle görüştüğünden şüpheleniyordum. Kendisine zarar vermek gibi bir kastım veya düşüncem yoktu. Kendimi yakmak istedim. Ateş parlayınca o da zarar gördü. Benim de kıyafetlerim ve elim yandı. Kesinlikle öldürmek veya zarar vermek gibi bir kastım yoktu." dedi.

Mahkeme, tanık ve avukatları dinledikten sonra duruşmayı 18 Şubat 2022'ye erteledi.

A. A'nın avukatı Çağlar İmer, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada sanığın, müvekkilini canavarca hislerle eziyet çektirerek, tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan yargılandığını söyledi.

'SANIĞIN BEYANLARI ARTIK İTİBAR GÖRMESİN'

A. A.'nın avukatı Çağlar İmer duruşma sonrası yaptığı açıklamada,“Dosya kapsamında sanık Ekrem Aydın isimli şahsın müvekkilim A.A.'yı canavarca hislerle eziyet çektirerek, tasarlayarak kasten adam öldürme suçuna ilişkin olarak oluşan yargılama neticesinde şu aşamada dosyalardaki aşamalar giderilemediğinden dolayı dosya şubat ayına bir güne ertelendi. Yalnız dosya kapsamında emniyet aşamasında olsun, savcılık aşamasında olsun müvekkilime yönelik yapmadığı halde türlü iftiralarla, kendisini haksız tahrik indiriminden yararlandırmak için sürekli iftira attığı görülmektedir. Bizim sayın mahkemeden talebimiz bu iftiralara engel olunması. Bu türlü kadına karşı uygulanan şiddetin artık toplumun kanayan yarası olduğunu belirtmek amaçlı olarak biz bu beyanların itibar görmemesini talep ettik. Bundan sonra yapılacak yargılama sürecinde gerekli hususlar giderildikten sonra mahkeme tarafından gerekli olan cezalandırılmanın verileceğinin kanaatindeyiz” dedi.

A. A'nın babası Teknur Karataş ise bir baba olarak çok canının yandığını anlatarak, "Bundan sonra böylelerine en ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Başka annelerin, babaların canlarının yanmamasını istiyorum." diye konuştu.

Gazetecilere yalnızca “Adalet yerini bulsun istiyorum” diyen A. A. gözyaşlarına hakim olamadı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan 2 çocuk annesi kadın üzerindeki alevleri söndürdükten sonra yaklaşık 1 kilometre yürümüş, yurttaşların çağırdığı 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçan Ekrem Aydın, jandarma ekiplerince yakalanmıştı. Aldatıldığını ileri sürerek ormanlık alanda çıkan tartışma sonucunda olayı gerçekleştirdiğini söyleyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli Ekrem A. tutuklanmıştı.