Eşi tarafından katledilmişti... 'Beste Kızılay' cinayetinde yeni gelişme

Olay, 10 Nisan 2025 gecesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Eve içkili gelen Alican Kızılay ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında tartışma çıktı. Kızılay, evdeki tabancayla eşi Beste Kızılay'ı başından vurdu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beste Kızılay ve karnındaki bebeği, kurtarılamadı. Hastane önünde gözaltına alınan Alican Kızılay ise polisteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Alican Kızılay hakkında 'Eşi kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Kızılay, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Malatya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Kızılay ile ‘Delil karartma ve delilleri ortadan yok etme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenen babası D.K., annesi N.K. ile kardeşleri S.K. ve F.K., Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, annesi Gülay ve kız kardeşi Buse Özhan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı Malatya Barosu ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından avukatlar da takip etti.

EŞİNE KÜFÜR, HAKARET VE TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ

Mahkemede, tutuklu sanık Alican Kızılay'ın kullandığı telefonun şifrenin kırılamaması nedeni ile mahkeme huzurunda bilirkişi tarafından yüz tanıma ile telefonun açılması istendi. Yüz tanıması yapılan telefonun açılması için 59 dakikalık bir zamanın geçmesi gerektiğinden mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından yüz tanıma ile açılan telefon bilirkişiye verildi. Bilirkişi tarafından 128 GB hafıza olduğu ve bu hafızanın yaklaşık 80 GB'ının kullanıldığından imajının yaklaşık 10 günü bulacağı belirtildi.

Duruşmada mağdur avukatlarından Gülsüm Eraslan Kalyoncu tarafından, Beste Kızılay'ın olaydan 3 hafta önce eşi Alican Kızılay tarafından tehdit, hakaret ve küfür mesajları aldığını belirterek bu mesajları mahkeme huzurunda okudu. Bu sırada Beste Kızılay'ın annesi, babası ve kız kardeşi gözyaşlarına hakim olamadı.

Mesajların okunmasının ardından mahkeme başkanının söz verdiği sanık Alican Kızılay, eşini sevdiğini ifade ederek, "Ben eşimi çok seviyordum. Severek evlendik. Otoriter bir kişiliğim olduğu için kızdım ve küfürlü söylemlerim olmuş olabilir. Çocuk bekleyen bir baba olarak eşimi neden öldüreyim" dedi.

Duruşmada mütalaasını veren savcı, Ali Can Kızılay’ın ‘eşini kasten öldürme’ ve ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Savcı diğer sanıklar G.K. ve D.K hakkında ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi. Suça sürüklenen çocuklar A.K. ve F.K.’nin de aynı kapsamda, yaş durumları dikkate alınarak cezalandırılmaları talep edildi.

Söz alan sanık avukatları, verilen mütalaaya karşın yapacakları savunma anlamında ek süre ve olay yerinde mahkeme heyeti ile birlikte keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme başkanı olay yerinde keşfin reddine, ek süre taleplerinin yerine getirilmesine, bilirkişiden telefon imajına yönelik ek rapor hazırlanmasına, mütalaanın sanıklara ve müdafilerine ayrı ayrı tebliğine karar vererek, duruşmayı 29 Nisan’a erteledi.

"BİR SONRAKİ CELSEDE KARAR BEKLİYORUZ"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Özhan ailesinin avukatlarından Gülsüm Eraslan Kalyoncu bugün mütalaanın verildiğini belirterek, "Sanık Alican, bu zamana kadar kasten değil taksirle öldürdüğü beyanlarında bulunmuştu. Fakat mütalaa bizim talep ettiğimiz yönde geldi. Sanığın, eşi kasten öldürmeye olayına yönelik dosyada deliller ile birlikte bir değerlendirme var. Biz bu kapsamda mütalaaya iştirak etmiş bulunmaktayız. Dosyada suç delillerinin gizlenmesi, ortadan kaldırılması ve değiştirilmesi yönünden yargılanan sanık eşin ailesi hakkında da cezalandırma talep edildi. Bizler sanık eşin ailesinin de tutuklanmasını istiyoruz. Bir sonraki celsede artık dosyanın karar çıkmasını bekliyoruz. Tüm sanıklar açısından da en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

"KIZIMI SEVMİYORSUN"

Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan ise kelimelerin boğazında düğümlendiğini belirterek, "Ben hanımımı seviyorum diyen eş, sevdiğine öyle yapmaz. Sevmiyorsun kızımı. Sevgi karşılıklı birbirine karşı duyulan saygıdır. 10 gün sonra çocuğun doğacak, silahla eşinin yanında ne işin var. Ortada olan bellidir. Benim kızımı bilerek vurmadığını ifade ediyorlar. Benim kızım gidip mermiye kafamı attı? Neyin süresi, ne süresinden bahsediyorsunuz?" diye konuştu.