Eşi ve çocuklarına şiddet uygulayan erkek katledilen kadınları örnek göstermiş: ‘Devlet hiçbirini koruyamadı’

Yayınlanma: 24.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.04.2025 - 15:21

Cumhuriyet’e konuşan Fatma Alpaslan, sanığın kendisine de yıllardır şiddet uyguladığına vurgu yaparak “Ben kendisini daha önce birçok kez şikâyette bulundum. Fakat korktuğum için de şikâyetlerimi geri çekmek zorunda kalıyordum. Daha önce bana uyguladığı şiddetten dolayı cezaevinde yattı. Boşanma davası açtım. Çalıştığım iş yerlerini buluyordu, arayıp tehdit ediyordu. Sürekli numaramı değiştiriyordum. buluyordu, internette uygunsuz bir şekilde paylaşıyordu. Bunun için de şikâyette bulunmuştum daha önce” dedi.

Alpaslan, “Çocuklara şiddet uyguladığını duyduğumda tekrardan Emniyet’e ve sosyal hizmetlere şikayette bulundum. Sosyal hizmetler o zaman bir inceleme yapmış bildiğim kadarıyla. Herhangi bir işlem uygulanmamış çünkü şiddet uyguladığına dair elimde hiçbir şey yok” diye konuştu.

‘CAYDIRICI DEĞİL’

Fatma Alpaslan, “Bizim davamız asliye cezada görülüyor şu an. Ağır cezada görülmesi gereken bir dava. Bir tek çocuğa uyguladığı şiddet değil. Bana uyguladığı şiddet, darp raporlarımız ortada. Attığı mesajlar ortada. Mesajlarda da daha önce katledilen kadınları bana örnek gösteriyordu. ‘Katledilen kadınları devlet koruyamadı. Seni mi koruyacak?’ diyordu. Gücü bir nevi devletten alıyor. Çünkü cezalar caydırıcı değil” ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.