Eşi ve oğlu gibi 15 yıl sonra trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saatlerinde Şehit Orhan Gök Mahallesi Kadirli-Cığcık kara yolunda meydana geldi.

Yangından dönen arazöz, karşı yönden gelen Ali Paşaoğlu yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Paşaoğlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Paşaoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EŞİ VE OĞLU DA AYNI NEDENLE HAYATINI KAYBETMİŞ

Paşaoğlu’nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Arazözün şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Bu arada, Ali Paşaoğlu’nun eşi ve oğlunun da 10 Nisan 2010’da Adana’nın Kozan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.