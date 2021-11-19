Son dakika | Kamu bankalarından faiz kararı

Son dakika | Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 09:58
Son dakika | Kamu bankalarından faiz kararı
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Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

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