Erdoğan'dan yeni adım: Faizle mücadelede dini referansları kullandı

19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün faizle mücadele edeceğini söylerken, dini referans gösterip “Nas ortada. Sana, bana ne oluyor? Olaya buradan bakacağız, ona göre de adımımızı atacağız” demişti. Emekli müftü Gani Aşık, Erdoğan’ın ribayı yani tefeciliği yasaklayan ayet ve hadisleri kastettiğini belirterek “‘İslam, faize karşıdır, ben onu yapmak istiyorum’ demek istiyor. Onu da saptırıyor. Kötü gidişat nedeniyle dini kalkan olarak kullanıyor” dedi.

Erdoğan’ın, önceki gün gerçekleştirdiği grup toplantısında, ekonomik politikaya ilişkin dini referans vermesi dikkat çekti. Emekli müftü ve eski CHP milletvekili Gani Aşık, Erdoğan’ın dini referans açıklamasını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘SAPTIRIYOR’

Erdoğan’ın, ayet ve hadisleri kastettiğini belirten Aşık, nasların ribayı, yani faiz ve tefeciliği yasakladığına işaret etti. O dönemde ne bankacılığın ne de Merkez Bankası’nın olduğunu vurgulayan Aşık, “Ancak yüksek faiz karşılığında ödünç para vermek yaygındı, nasların hedef aldığı sistem de budur. Gerek Merkez Bankası ile mevduat bankaları arasındaki ilişkiler gerekse kişilerin bankalardaki mevduat hesapları karşılığında aldıkları veya bankaya borçlanarak ödemek zorunda oldukları faizin, Kuran’daki riba kavramı dışında olduğunu savunan pek çok din âlimi var. Yani Kuran’ın haram kıldığı şey tefeciliktir. Onu da saptırıyor” ifadelerini kullandı.

Aşık, “Erdoğan, laik bir devletin değil de şeriat devletinin cumhurbaşkanı gibi konuşuyor. Böylece halka, ‘içine sürüklendiğiniz sefalet ilahi takdir’ mesajı vererek, saf kitleleri tevekküle ve şükür secdesine yönlendirmek istiyor. Hep yapabildiği gibi kötü gidişat nedeniyle dini kalkan olarak kullanıyor. Dinin arkasına saklanıyor” dedi. Aşık, nasların israf, gösteriş ve hırsızlığı da yasakladığını vurguladı.