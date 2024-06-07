EŞİK Platformu: 9. Yargı Paketi'ni geri çekin

Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:56

Güncelleme: 07.06.2024 - 14:56

Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun (EŞİK) Platformu, AKP tarafından Meclis'e sunulması beklenen 9. Yargı Paketi’ne karşı çıkarak yasayı geri çekme çağrısı yaptı.

Aydın'da yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Temel insan haklarını torba yasalara doldurmaktan vazgeçin. 9. Yargı Paketi'ni geri çekin. Bizler kimseye sormadan kapalı kapılar ardında, yargı paketleriyle, torba yasalarla, genelgelerle, hukuksuz kararlarla, hakları ve hayatlarına kastedilen milyonlarız. Kime oy verdiğimizin bir önemi yok. Hepimiz hemcinslerimizin her gün en az üçünün öldürüldüğünü, bir o kadarının şüpheli şekilde katledildiğini, her beş evden üçünde kadına karşı şiddetin yaşandığını, çocuklara karşı cinsel şiddetin tırmandığını biliyoruz, görüyoruz. Kendimiz yaşamıyorsak da medyadan izliyoruz; komşularımız, akrabalarımız veya arkadaşlarımızın yaşadıklarından biliyoruz. Artık hiçbirimizi aileyi koruma masallarına inandıramazsınız. Çünkü kadınları ve çocukları şiddete karşı koruyan yasaları bir bir yok edenler, mevcut yasaları ve Anayasa’yı uygulamayanlar hiç kimseyi koruyamazlar.

"BU TASLAK MECLİS'E GETİRİLMEDEN DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ''

Medeni Yasa’dan 6284 sayılı şiddet yasasına, ceza yasasından infaz yasasına kadar birçok temel yasada değişikliği 38 maddelik haliyle aynı torbaya tıkıştıran yasa teklifiyle iktidar, bir yandan tekrar tekrar suç işleyenlere af getirmeye çalışırken, diğer yandan etki ajanlığı adı altında yeni bir suç icat etmeye de çalışıyor. Kamuoyuna sızdırılan hâliyle bu taslak Meclis’e getirilmeden derhal geri çekilmelidir.

İstanbul Sözleşmesi’ni feshederken 'Yerli ve milli yasamız 6284 var' dediniz. Şimdi onun da failleri caydırıcı en önemli hükmünü kadükleştirmeye çalışıyorsunuz. Yasanın caydırıcılığını belirleyen tek yaptırım olan ve zaten çok ender uygulanan tazyik hapsi hükmünü itiraza açık hâle getirmek kadın cinayetlerinin artması demek. Kadınlar artık zar zor alınabilen koruma kararları çantalarında olduğu hâlde katledilirken bu değişikliğin önerilme nedenini biz söyleyelim: Erkek egemenliğini güçlendirmek, kadınların aile içinde şiddete boyun eğmesini, şikayet etmemesini sağlamak.

9. torba tasarıda, Anayasa Mahkemesi’ni yine hiçe sayarak; Mahkeme’nin iptal ettiği Medeni Kanun’daki 'Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır' düzenlemesini tekrar, aynen yasalaştırmak istiyorsunuz. Kendi seçtiğimiz soyadı ile yaşamak en temel hakkımızdır.

''AFFETME YETKİSİNİ NEREDEN BULUYORSUNUZ?''

Kadın katillerini, tecavüzcüleri ve çocuk cinsel istismarcılarını Temmuz 2023’te infaz yasasında düzenleme adı altında affettiniz. Serbest bırakılan failler kadın ve çocuklara karşı suç işlemeye devam ettiler. Şimdi yeni bir af getirmek istiyorsunuz. Tekrar tekrar suç işlemiş ve bu nedenle mahkum olmuş hükümlülerin cezalarında koşullu salıvermeyi koydunuz 9. torbaya. Neden? Bize ve çocuklarımıza karşı işlenen suçları affetme yetkisini nereden buluyorsunuz? Bir yandan 'etki ajanlığı' diye yeni suç kategorileri icat etmeye çalışırken, diğer yandan kolluk saldırganları yakalama zahmetinde bulunduysa eğer, faillere mahkemelerde verilen indirimli cezaları Meclis’te daha da indiriyor ya da affediyorsunuz. Bunun adını biz koyalım: kadın ve çocukları erkeklerin her türlü istismarına açık hale getirmeyi 'aileyi korumak' olarak göstermek, erkek egemenliğini mutlaklaştırmak.

"ETKİ AJANLIĞI İLE MUHALİFLERİN SUSTUĞU BİR ÜLKE YARATMAK İSTİYORSUNUZ''

İthal ettiğiniz yeni suç türü; etki ajanlığı ile muhaliflerin sustuğu bir ülke yaratmak istiyorsunuz. Tasarı Meclis'e gelir ve yasalaştırılırsa şu anda okuduğunuz bu metnin yayınlanması da dahil eleştiri içeren her nevi yayının suç kapsamına alınması mümkün olacak ve bugüne kadar yaşanan anti-demokratik baskı koşulları derinleşecek. Eşitlik, özgürlük, adalet adına her türlü arayışın önü kesilecek, tüm toplumsal muhalefet örgütleri kapatılma riski ile karşı karşıya kalacak, sivil toplum tamamen susturulacaktır. Amacınızı biliyoruz ama asla geçit vermeyeceğiz.

Amacınızı ve yöntemlerinizi biliyoruz. Seçilmiş belediye başkanları yerine kayyumlarınızı atamanızdan, muhalif herkesi kumpas ve intikam davaları ile hukuka aykırı olarak hapislerde tutmanızdan biliyoruz. Rant aşkınızdan, imar yasalarınızdan, bilime ve bilimsel eğitime saldırılarınızdan, hayvanlara ve doğaya verdiğiniz zarardan biliyoruz. Hâlâ hukuksuzluğunuza kılıf uydurmaya çalışıyorsunuz ama hatırlatalım: Siz kaybettiniz. Demokrasi ve insan haklarını yok etme girişimlerinden vazgeçin. 9. Yargı Paketi'ni geri çekin."