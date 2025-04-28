'Esila katil olsaydı itirazı 3 günde incelenirdi'

İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası yapılan eylemlerde taşıdığı döviz nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”ten tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık, 20 gündür tutuklu.

'Esila katil olsaydı itirazı 3 günde incelenirdi'
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 28.04.2025 - 04:00

Ciddi seviyede kalp ve böbrek sorunlarına karşın tutuklu bulunan Ayık’ın avukatı Ümit Özkan, dosyaya ilişkin yetki bilmecesinin sürdüğünü belirtti.

Özkan, “Esila katil, terörist bile olsaydı tutukluluk itirazının üç gün içinde incelenmesi gerekirdi. 20 gün oldu halen inceleme yok” ifadelerini kullandı.

Sık sık tıbbi destek alan Ayık’ın hastane sürecinin de yıkıcı etki yarattığını belirten Özkan, “Esila’nın sevk edildiği hastanenin nezarethanesinin yıkıldığı için olmadığını söylediler. Bu nedenle aynı durumda 3-4 kişi zırhlı araçla götürülüyor. Araçta bekletilerek tutuklular tek tek tedavi olup getiriliyor. O aşamada Esila’nın 2-3 saat araçta kelepçeli beklediği oluyor. Bu nedenle kritik seviyeye gelmedikçe sevk edilmek istemiyor” dedi. 


Etiketler: #Destek #Hastane #nezarethane

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