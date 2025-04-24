Hastaneye kaldırılan Esila Ayık için bekleyiş sürüyor

Yayınlanma: 24.04.2025 - 16:29

Güncelleme: 24.04.2025 - 16:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar sonrası başlayan protestolara katıldığı için evinden alınarak tutuklanan Esila Ayık, 16 gündür Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuluyor. Böbrek ve kalp rahatsızlıkları bulunan Ayık, dün İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlık sırasında kısa süreli bilinç kaybı yaşayan ve yürümekte güçlük çektiği için tekerlekli sandalye ile ambulansa bindirilen Ayık’ın; istifra, nefes darlığı gibi şikayetlerinin de bulunduğu öğrenildi.

TEDAVİ EDİLİP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Serum tedavisi sonrası EKG ve EKO’su çekilen Ayık, ilaç yazılarak yeniden cezaevine gönderildi. Kurul raporu için nefroloji servisine sevki beklenen Ayık’ın gelişmeler sonrasında kardiyoloji servisine de sevk edilmesi kararlaştırıldı. Son durumu Cumhuriyet’e aktaran Ayık’ın avukatı Ümit Özkan, bugün İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğine uğradığını ancak itirazına ilişkin bir kararın verilmediğini söyledi. Bu gelişme üzerine bir kez daha Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gittiğini belirten Av. Özkan şunları söyledi:

“Ana dosyamızın izin alınmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini öğrendim ancak itirazımız nedeniyle dosyanın suretini bugün çıkarttılar ve incelenmek üzere 7. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiler. Zira bizim itirazımız üzerine 7. Sulh Ceza Hakimliği dosyayı istemiş. Şu anda dosyamız sulh cezada itirazımız reddedilirse bugün nöbetçi 55. Asliye Ceza Mahkemesine gidecek. Her geçen an daha da endişeli biçimde bekliyoruz. Çünkü kızımız gözümüzün önünde eriyor. Esila’dan hem özgürlüğü, hem eğitim hakkı hem de sağlığı çalınıyor. Artık sesimizi duyun.”

15 gündür iki adliye arasında adalet aradıklarına dikkat çeken Özkan, Esila'nın sağlığını kaybetmek üzere olduğunu vurgularken "Hastalıklarla mücadele eden, hayatı hep mecadeleyle ve sıkıntılarla geçmiş olan bir gencimizi sağlık olarak kaybetmek üzereyiz. Bu sadece bir sağlık kaybı olmayacak. Ülkesine bağlı bir gencin umutlarını yok etme, ülke olarak başarılı bir beyni kaybetme ihtimalimiz var. Sahip çıkıp bu mağduriyetini sonlandırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.