Eşinden ayrılan alkollü şahıs kendini yakarak intihar etti
Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir hafta önce eşinden ayrılan şahıs, iddiaya göre, alkol aldıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek intihar etti.
Olay, Yazı Yolu üzerindeki gölet kenarında bulunan piknik alanında akşam saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, İ.B. (42) isimli bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Alev topuna dönen adama o sırada bölgeden geçen yurttaşlar, araçlarındaki yangın tüpleri ile müdahale etti.
HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, İ.B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın bir hafta önce eşinden boşandığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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