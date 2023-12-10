Manisa'da aile faciası: Eşini ve kayınbiraderini öldürüp intihar etti
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Alaattin Turantekin, tartıştığı eşi Tülin Turantekin ve onun kardeşi Bülent Eslik'i silahla vurarak öldürdü. Turantekin daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Alaattin Turantekin, araçla geldikleri ormanlık alandaki boş bir arazide, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alaattin Turantekin yanında getirdiği silahla eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik’i vurarak öldürdü.
AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
Aynı silahı başına doğrultan Alaattin Turantekin tetiği çekerek yaşamına son verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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