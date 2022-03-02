Eşine 'kürekle' şiddet uyguladı, 'Mağdur olan benim' dedi
Adana'da, Yusuf S. isimli erkek (32), uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle kendisini eve almadığını iddia ettiği eşi Ceylan S.’ye kürekle fiziksel şiddet uyguladı. Gözaltına alınan Yusuf S., adliyeye sevk edilirken “Bıçakla saldırdı ben de küreği salladım. Mağdur olan, dayak yiyen benim, içeri giren yine benim” bahenesiyle kendini savundu. Yusuf S., mahkemece tutuklandı.
Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan Ceylan S., eşi Yusuf S. ile uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle son dönemde sık sık tartışmaya başladı. İddiaya göre Yusuf S., 28 Şubat sabahı uyuşturucu kullanıp, eve dönünce eşi ile yine tartıştı. Ceylan S.’nin kendisini eve almadığı iddia eden Yusuf S., sinirlenip, bağırmaya başladı.
Bunun üzerine Ceylan S., iddiaya göre elinde bıçakla dışarı çıkınca Yusuf S. de bahçeden aldığı kürekle eşine saldırdı. Yusuf S., darbettiği eşinin elindeki bıçağı almaya çalışınca karı koca ellerinden yaralandı.
DARP RAPORU ALIP, ŞİKAYETÇİ OLDU
Kavga seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceylan S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yusuf S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ceylan S., darp raporu alıp, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdüğü eşinden şikayetçi oldu.
'DAYAK YİYEN BENİM'
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yusuf S. ise kendini, adli tıp birimine getirildiği sırada, “Kendisi bana bıçakla saldırdı. Ben de küreği salladım. Mağdur olan, dayak yiyen benim, içeri giren yine benim” bahaneleriyle savundu.
Adliyeye sevk edilen Yusuf S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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