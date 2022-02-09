Aydın'da kadına şiddet: Eski eşini satırla yaraladı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 19:50

Aydın'da 6 Şubat'ta eski eşi tarafından satırla şiddete maruz bırakılan İlke Kuleli'nin ailesi, kızları için adalet arayışını başlattı.

Pazar günü kızının markette çalışırken saldırıya uğradığını ve herhangi birinin yardım edemediğini söyleyen Sebahat Kuleli, ''Evlendiklerinden beri şiddet görüyordu kızım. Yaklaşık dokuz yıl evli kaldılar, kızım zaten son bir yıldır benimle kalıyordu. Şikayete korkusundan hiç gidemedi. Benim yanıma taşınınca ilk darp raporunu aldı. Çocuklara da psikolojik şiddet uyguluyordu'' ifadelerini kullandı.

''SERÇE PARMAĞI YOK, DİĞER PARMAKLARI YARALI''

Kızının perşembe günü boşandığını ve eski eşinin bunu kabullenemediğini aktaran anne Kuleli, pazar günü kızının markette şarküteri reyonunda dolabın arkasında çalıştığını, kendisini korumak için biber gazı taşıdığını söyledi.

Anne Sebahat Kuleli, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Satırı çıkarmış belinden, içeri öyle girmiş. Kafasına vurmuş kızımın ve kızım sendelemiş yere düşmüş. Müşteriler çıkmış dışarı, müdür yardımcısı kalmış sadece. Ama korkusundan bir şey yapamamış. Kızımın kafasını korumak için ellerini kullanmış. Ellerini kesmiş satırla. Kızım ameliyata girdi. Kafasında kesik var. Serçe parmağı yok, diğer parmakları da yaralı. Dava süreci henüz başlamadı, kızımın ifadesini bekliyorlar. Ama İsmail D. tutuklu kalıyor. Ömür boyu hapiste kalsın böyle caniler istiyoruz''