Eşini ağır yaraladı, intihar etti! TBMM personeli olan kadının durumu kritik

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. Salih A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi TBMM personeli Saliha A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Salih A., tartışma sırasında eşini bıçakladı, ardından da kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Saliha A., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Salih A.'nın cesedi ise evde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, eşi tarafından bıçakla yaralanan TBMM personeli kadını hastanede ziyaret etti.

"SALİHA'NIN DURUMU ÇOK KRİTİK"

Saliha A.'nın durumunun kritik olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Devleti yönetenlerin artık ‘Biz bu ülkenin kadınlarını, çocuklarını koruyamıyoruz’ diye oturup bir düşünmesi lazım. Devleti kadının arkasından çektiler. Caniler cesaret buldu. Bu iktidar canilere cesaret veriyor. Devlet kadınların canını korumuyorsa, kadınlar ayaklanacak. Saliha'nın durumu çok kritik. Doktorlar büyük bir çaba gösteriyorlar"