Eşini, bebeğini emzirirken bıçaklamıştı! Serbest bırakılan erkek, savcılığın itirazı sonrası tutuklandı

Konya'da eşi Zeynep Y.'yi (22) çocuğunu emzirdiği sırada darbedip, bıçaklayan daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdülsamet Y. (26), savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Eşini, bebeğini emzirirken bıçaklamıştı! Serbest bırakılan erkek, savcılığın itirazı sonrası tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 22.03.2025 - 15:39

Geçen çarşamba günü Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Adaş Sokak'ta, evinde 4 aylık bebeğini emziren Zeynep Y., iddiaya göre yanına gelen eşi Abdülsamet Y., darbetti.

Kaçarak yakındaki kayınvalidesinin evine sığınan Zeynep Y.'nin peşinden giden Abdülsamet Y., eşini sırtından 2 kez bıçakladı. 2 çocuk annesi Zeynep Y. kanlar içinde kalırken, Abdülsamet Y. olay yerinden kaçtı.

Zeynep Y., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre tedavi altında bulunan Zeynep Y., , taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Abdülsamet Y., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Abdülsamet Y.'nin serbest bırakılmasının ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınan Abdülsamet Y., bu sabah çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 


Etiketler: #kadına şiddet #kadına yönelik şiddet #konya

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