Ünlü İranlı yönetmen ve oyuncu eşi evinde bıçaklanarak öldürüldü
İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar, evlerinde ölü bulundu. Olaya ilişkin açıklama polisi, cinayetin nedeninin hala bilinmediğini aktardı.
İranlı ünlü yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar, evlerinde ölü bulundu. Konu hakkında bilgi veren bir yetkili boyunlarında bıçak yaralarıyla ölü bulunduğunu söyledi.
IRNA'nın haberine göre, olaya ilişkin açıklama İran polisi cinayet nedeninin hala bilinmediği ancak ölüm nedenlerinin boyun ve vücut kısımlarında olan bıçak darbelerinden kaynaklandığını aktardı.
Yönetmenin dünyaca ünlü filmleri İnek, Mina Çemberi, Kiracılar, Hamun, Leyla, Armut Ağacı, Sentur Çalan, Laminur olarak sıralanıyor. Oyuncu Vahideh Mohammadifar da bilinen birçok filmde yer aldı.
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