İsrail, skandal olayı konuşuyor: Ordu tarafından yanlışlıkla öldürüldü

İsrail askerlerinin, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde yer alan Tesalim kasabası yakınlarında bir Yahudi yerleşimciyi "yanlışlıkla" öldürdüğü bildirildi.

AA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 12:03
İsrail, skandal olayı konuşuyor: Ordu tarafından yanlışlıkla öldürüldü
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İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, Tesalim kasabası yakınlarında "olağan dışı" bir olay yaşandığını aktardı.

Habere göre, İsrail ordusunun Tesalim yakınlarındaki askeri eğitim alanına 3 aracın girmesi üzerine İsrail askerleri ateş açtı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu araçlardan birinin şoförlüğünü yapan bir Yahudi yerleşimci "yanlışlıkla" öldürüldü.


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