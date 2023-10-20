İsrail, skandal olayı konuşuyor: Ordu tarafından yanlışlıkla öldürüldü
İsrail askerlerinin, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde yer alan Tesalim kasabası yakınlarında bir Yahudi yerleşimciyi "yanlışlıkla" öldürdüğü bildirildi.
İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, Tesalim kasabası yakınlarında "olağan dışı" bir olay yaşandığını aktardı.
Habere göre, İsrail ordusunun Tesalim yakınlarındaki askeri eğitim alanına 3 aracın girmesi üzerine İsrail askerleri ateş açtı.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu araçlardan birinin şoförlüğünü yapan bir Yahudi yerleşimci "yanlışlıkla" öldürüldü.
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