Eşini darbederek öldürmüştü: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Yayınlanma: 15.03.2025 - 11:38

Güncelleme: 15.03.2025 - 11:38

Antalya'da yaşayan Sinem Albeni (38) 2023 yılında eşi Ufuk Albeni (40) tarafından darbedilerek öldürüldü. Sanık Albeni, hakkındaki ‘eşe karşı kasten öldürmek’ suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet, gelişmelere ilişkin davanını takipçisi olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Berkay Ay ile konuştu.

Avukat Ay, “Geçmişe dönük bir şiddet öyküsü var. Evliliğin başından itibaren hem maktül Sinem’e hem de müşterek çocuklara karşı şiddet var. Çocuklar hakkında da eziyet ve kasten yaralamadan ayrıca bir dosyada açıldı” ifadelerini kullandı.

Ay, sanığın, Sinem Albeni’ye şiddet uygulandığını ve Albeni’nin bu sebeple Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) başvurduğunu dile getirirken olayda adli ve idari makamların ihmalinin bulunduğunu belirtti.

Avukat Ay ayrıca, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik bir savunma yaptığını, Sinem Albeni’yi suçlayıcı beyanlarda bulunduğunu belirtti. Avukat Ay, indirim uygulanmadan verilen kararı olumlu bulduklarını da söyledi.