Eşini ikinci kattan aşağıya attı: Başında bıçakla bekledi!

Bursa'da G.K. (33), kendisini aldattığı şüphesiyle tartıştığı kocası Y.U.'yu evlerinin ikinci katındaki pencereden boşluğa itti. Metrelerce yükseklikten düşerek yaralanan ve yerde hareketsiz şekilde yatan kocasının yanına elinde bıçakla gelerek bir süre başında bekleyen G.K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki göstererek, ''Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın'' dedi.

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:03
Abone Ol google-news

Olay akşam saatlerinde Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barboros Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. G.K., kendisini aldattığından şüphelendiği kocası Y.U. ile tartışmaya başladı. 

Tartışma sonrasında G.K. kocası Y.U.'yu tartıştığı 2'nci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa itti. Metrelerce yükseklikten düşen Y.U., komşularından yardım istedi. 

Bu sırada elindeki bıçakla yerde hareketsiz şekilde yatan kocasının yanına gelen G.K., bir süre bekledi.

“BENİ ALDATMANIN BEDELİ BU”

Yerde yatan Y.U.'ya hakaretlerde bulunan G.K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki gösterdi. Elindeki bıçakla eşinin çevresinde dolaşan G.K., camdan bakan komşularına da "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın'' diye bağırdı.

Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bursa aldatma aldatmak şiddet

İlgili Haberler

Alev alan tüpü balkondan aşağıya attı: Sürücünün kafasına düştü

Alev alan tüpü balkondan aşağıya attı: Sürücünün kafasına düştü
Küçükçekmece’de korkunç olay: Vurdukları arkadaşlarını 3 metrelik duvardan aşağıya attılar

Küçükçekmece’de korkunç olay: Vurdukları arkadaşlarını 3 metrelik duvardan aşağıya attılar
Kadınlar şiddete karşı sokakta: Şiddetsiz bir dünya kuracağız

Kadınlar şiddete karşı sokakta: Şiddetsiz bir dünya kuracağız

En Çok Okunan Haberler