Kadınlar şiddete karşı sokakta: Şiddetsiz bir dünya kuracağız

Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 03:00

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadınlar, dün İstanbul Kadıköy’de bir araya gelerek eylem yaptı. Eyleme, Kadın Meclisleri, Eşitlik Kadın Örgütü, İlerici Kadınlar Dayanışma Derneği ve Kadınlar Direnişte gibi pek çok kadın örgütü katıldı. Süreyya Operası önünde toplanan kadınlar, sloganlar atarak Kadıköy İskele Meydanı’na yürüdü.

‘HER GÜN ÖLDÜRÜLÜYOR’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına genel sekreter Fidan Ataselim bir açıklama yaptı. Ataselim, “Her gün kadınlar erkekler tarafından öldürülüyor. Kendi hayatına karar vermek isteyen kadınlar, eşitlik ve özgürlük isteyen kadınlar öldürülüyor. Maalesef artık kadınlar sadece öldürülmüyor. Bu cinayetler gizleniyor. Etkin bir soruşturma yürütülmüyor” dedi.

Ataselim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanı 25 Kasım’da bir konuşma yapmış. Buradan sesleniyorum: Ne oldu cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı çektim dedin, 6284 kaldırılsın diyenlerle ittifak ettin. Şimdi 6284’ü kaldıracağız, düzenleyeceğiz diyemedin değil mi? Çantalarından koruma kararı çıkan öldürülen kadınlardan, şüpheli bırakılmış cinayetlerden utansınlar.”

Eylemde Eşitlik İçin Kadın Platformu adına yapılan açıklamada ise “Bugün en çok Filistinli kadınlar için yürüdük. Çok fazla emekçi kadın düşmanlığı var. Karapara aklayanlar, kadın cinayetlerini, çocuk istismarcılarını aklayanların karşısındayız. Biz buradayız, mücadele ediyoruz” denildi.