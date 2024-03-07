Eşini intihara sürükleyen sanığa 8 yıl hapis cezası!

İstanbul Esenyurt'ta evli olduğu kadını psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayarak intihara sürüklediği öne sürülen Musa Adıyaman, 'intihara yönlendirme' suçundan 6 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

DHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:24
Eşini intihara sürükleyen sanığa 8 yıl hapis cezası!
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Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Musa Adıyaman getirilirken hayatını kaybeden Hilal Adıyaman'ın annesi ile taraf avukatları katıldı. Hilal Adıyaman'ın solak olduğu, tabancanın sağ elinde bulunması nedeniyle intihar etmiş olamayacağı iddiası üzerine, maktulün hangi elini kullandığına yönelik Adli Tıp Kurumu rapor hazırladı. Buna göre raporda maktulün baskın elinin sağ el mi, sol el mi olduğu hususunda bir tespite varılamadığı belirtildi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Musa Adıyaman'ın 'cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara yönlendirmek' suçundan beraatine karar verilmesini talep ederken 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Söz hakkı verilen anne Gülbahar Yıldırım mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Kızım silah kullanmayı bilmezdi. Evde silah ne arıyor? Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Musa Adıyaman da tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti Musa Adıyaman'ın 'intihara yönlendirme' suçundan 6 yıl hapsine hükmederken 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Musa Adıyaman'ın boşanmak istediği eşi Hilal Adıyaman'ı cebir ve tehdit kullanmak suretiyle intihara mecbur bıraktığına yer verildi. İddianamede şüpheli Musa Adıyaman'ın 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle eşini intihara mecbur etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.


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