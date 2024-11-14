Eşini kemerle boğarak öldüren erkeğin ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık ‘sinirle’ katletmiş!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisini aldattığını iddia ettiği eşini kemerle boğarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakan Bayrak ifadesinde “Bir anlık sinirle öldürdüm. Bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalsam öldürmezdim" dedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aldattığını iddia ettiği eşi Özlem Bayrak’ı kemerle boğarak öldüren Hakan Bayrak, polis tarafından ikna edilerek teslim oldu.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Sabah uyandım, eşimin telefonuna baktığımda başka bir erkeğin mesajlarını gördüm. Beni aldattığını düşününce çok sinirlendim. Bir anlık sinirle öldürdüm. Çok pişman olduğum için çatıya çıkıp intihar etmek istedim. Beni polisler ikna etti. Bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalsam öldürmezdim" dediği öğrenildi.
Şüpheli Hakan Bayrak emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nakliyeci olan Hakan Bayrak’ın, mobilya firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Özlem Bayrak ile 4 yıl önce evlendiği, çiftin çocuğu olmadığı öğrenildi. Bir süre önce ayrı yaşamaya başlayan ve barışmak için tekrar bir araya gelen çiftin, anlaşamadıkları için boşanmaya karar verdikleri belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- Ölüm nedeni belli oldu
- AKP döneminde ne kadar harcanmıştı?
- 5 çocuğunu kaybeden anne yalanladı
- İşte AKP'li belediyelerin 'etkinlik' harcamaları!
- AKP ve CHP döneminin harcama raporu!
- Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu!
- MEB’ten skandal karar: Müdüre üstün başarı ödülü!
- 'Vız gelir tırıs gider'
- 'O saraya, ben davaya’