Eşini keserle dövüp, boğan erkeğe ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da eşi Saibe Akdağ'ı (37) keserle dövüp, boğduğu belirlenen Ercan Akdağ (38), 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 'eşi kasten yaralama' suçundan 15 ay hapse çarptırıldı.

DHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:57
Eşini keserle dövüp, boğan erkeğe ağırlaştırılmış müebbet
Abone Ol google-news

Aksu Gençlik Merkezi'nde çalışan Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ, geçen yıl 29 Nisan'da evde bilinmeyen nedenle kavga etti. Ercan Akdağ, eşi 3 çocuk annesi Saibe Akdağ'ı yaraladı. 6 Mayıs'ta taraflar arasında yine kavga çıktı.

Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin düştüğünü ve başının keserle yarıldığını söyleyip, yardım istedi.

Gelen sağlık ekipleri tarafından yerde kanlar içinde bulunan Saibe Akdağ, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ercan Akdağ, kavgada eşi Saibe Akdağ'ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti.

Ercan Akdağ, işlemleri sonrası tutuklandı.

ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Akdağ ile taraf avukatları katıldı.

Saibe Akdağ'ın ölümüne ilişkin rapor okundu. Akdağ'ın kesin ölümüne ilişkin ölü muayene ve otopsi raporunda; 'Vücudunda yaygın değişik zamanlarda oluşturulmuş künttravmatik lezyonlar, kesici delici alet yarası, kesici ezici alet yaraları bulunan kişin ölümünün boyna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi (boğulma, havasız kalma) sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur' şeklinde görüş bildirildi.

Raporun okunmasının ardından duruşma savcısı, eşini keserle dövüp boğduğu belirtilen sanık Ercan Akdağ hakkında mütalaayı açıkladı. Mütalaada, Ercan Akdağ'ın 'eşe karşı kasten öldürme' ve olay öncesindeki 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılması talep edildi.

'ÖLDÜRMEYİ GEREKTİRECEK BİR SEBEBİMİZ YOKTUR'

Sanık Ercan Akdağ, önceki savunmalarını tekrar ederek, “Eşim ile aramızda tartışmalarımız olmuştur ancak canına kastedecek bir eylemde bulunmadım. Ne benim ona, ne de onun bana öldürmeyi gerektirecek bir sebebimiz yoktur. Olay günü tartıştığımız, itiştiğimiz doğrudur ancak öldürme niyetiyle hareket etmedim. Kendisini boğmadım. Benim 3 çocuğum var. Biri engellidir. Bu hususlar ve savunmalarım çerçevesinde suçlamayı kabul etmiyorum. Öldürmediğimin kabulünü istiyorum. Ben o gün eşimi kurtarmaya çalıştım ancak kurtarmaya gücüm yetmemiştir. Eşimi kaybettiğim, çocuklarımdan koptuğum için pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Ercan Akdağ'ı 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'eşe karşı ve silahtan sayılan alet ile kasten yaralama' suçundan 15 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. 


112 Acil haberleri Antalya haberleri

İlgili Haberler

Antalya seferinde panik dolu anlar… İskoç yolcu, polise saldırdı!

Antalya seferinde panik dolu anlar… İskoç yolcu, polise saldırdı!
Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem!
Restoran boykotu Antalya’ya nasıl yansıdı?

Restoran boykotu Antalya’ya nasıl yansıdı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Migros'tan ve Carrefour'dan Patiswiss ürünleri kararı!

'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Migros'tan ve Carrefour'dan Patiswiss ürünleri kararı!
23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!

23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!
Devlet erkanı Anıtkabir'de! 23 Nisan töreninde tek genel başkan…

Devlet erkanı Anıtkabir'de! 23 Nisan töreninde tek genel başkan…
Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?

Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?
ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı

ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı
Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle

Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle
Bakan Özhaseki'den itiraf gibi sözler: 'Her tarafı yemyeşil olan Anadolu coğrafyasını talan ettik, ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı kel hale getirdik'

Bakan Özhaseki'den itiraf gibi sözler: 'Her tarafı yemyeşil olan Anadolu coğrafyasını talan ettik, ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı kel hale getirdik'
Özgür Özel koltuğunu minik Dora’ya bıraktı: ‘İyice yerleşmezseniz kaldırabilirler’

Özgür Özel koltuğunu minik Dora’ya bıraktı: ‘İyice yerleşmezseniz kaldırabilirler’