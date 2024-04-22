Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem!
Son dakika gelişmesi... Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 22.26'da gerçekleşen depremin derinliği 21.78 km olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 22, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - [91.25 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-04-22
Saat:22:26:30 TSİ
Enlem:35.77472 N
Boylam:28.51694 E
Derinlik:21.78 km
Detay:https://t.co/MuozTj5MMi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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