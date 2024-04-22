Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem!

Son dakika gelişmesi... Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 23:42
Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 22.26'da gerçekleşen depremin derinliği 21.78 km olarak belirlendi.


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