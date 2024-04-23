Restoran boykotu Antalya’ya nasıl yansıdı?

Yayınlanma: 23.04.2024 - 10:00

Güncelleme: 23.04.2024 - 11:02

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Antalya Restoran ve Kafe ve İşletmecileri Derneği Başkanı Salih Yılmaz ise “Boykot eylemleri fiyatların düşmesiyle sonuçlanmaz” diyor.

Fiyatlarda turizm bölgesi etkisinin yadsınamayacağına “Sivas’taki restoranda satılan bir hamburger ile Kemer’de ve Bodrum’da satılan hamburgerin fiyatı aynı olmuyor. Çünkü buralarda kiralar ve personel gideri de fazla oluyor” sözleriyle işaret eden Antalya Restoran ve Kafe İşletmecileri Derneği Başkanı İsmail Yılmaz, fiyatlar için il ve işletme sınıfına göre bir belirleme yapılabileceği önerisinin geliştirilebileceğini söyledi. Yılmaz, fiyatlar denetlenirken, ürünün kalitesine göre de maliyetinin değiştiğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etti.

Yılmaz, maliyet girdilerinin fiyatı belirlemede ana unsur olduğunun altını çizerek, “Boykot fiyatları düşürmez” yorumunu yaptı.

“BENİM 50 LİRAYA SATTIĞIMI 170 LİRAYA SATAN VAR”

Boykotu desteklediğini belirten Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı ve Et restoranları sahibi İlhan Ayhan, “Dün bir yerde bir kabak tatlısının 170 TL olduğunu gördüm. Bu vicdansızlık. Bizim de restoranımız var, restoranı olan arkadaşlarımız var. Biz 50 TL’ye satarak para kazanıyorsak, sen 60 TL’ye satabilirsin. Bu kadar fahiş fiyatlarla işletme yapmalarını doğru bulmuyorum. Halkımız doğru yapıyor. Bizde de hafta sonu müşteride düşüş vardı. Gerçekten protesto edildik. Girdi maliyetleri yükseldi. Yükselmeyen bir şey yok. Bir dürümün 400 TL olduğu, bir suyun 5 liraya alınıp 25- 30 lira yazılmasını doğru bulmuyorum. Bakanlıkta da bununla ilgili bir çalışma yapılacağını düşünüyorum” dedi. İlhan restoran hizmetlerinde uygulanan yüzde 8 KDV’nin yüzde 4’e düşürülmesinin ise makul olacağını savundu.

“BOYKOTUN BAŞLATILACAĞI NOKTA BİZ DEĞİLİZ”

Boykot nedeniyle üzgün olduklarını belirten bistro işletmecisi ve Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği üyesi Güçlü Baytekin ise “ Boykotun başlayacağı nokta biz değildik. Biz ürünleri satın alıp, hazırlayıp ikram edeniz. Biz ürünleri çok pahalı alıyoruz. Pahalılığın sebebi biz değiliz. Münferit bir takım yerler var. Bunun tüm sektöre yansıtılması yanlış. Biz istihdam sağlıyoruz. Pandemiden beri ciddi sıkıntılarımız oldu. Bütün gruba bunu mal etmek çok yanlış. Üretimden başlayıp sona gelen bir sebep. Fahiş fiyatlara bir yaptırım olacaksa aradaki üreticiler, aradaki komisyoncular var, en son biziz. Tüm ürünleri yüzde 1 ile alıp yüzde 10 KDV ile satıyoruz. Kredi kartı ile satış yapıyoruz ve kredi kartlarına ciddi bir komisyon ödüyoruz. Bu bir birikim sonucu çıkan rakam. Restoran kafe gibi hizmetlerde taban tavan fiyat belirlemek zor, bu tamamen işletmenin vicdanına kalmış. Pirzolanın kilosu 1100 TL, ortalama 13 pirzola düşüyor. Siz 4 tane porsiyona koyarsanız 500 lira maliyeti var, garnitür, personel, elektrik, su, dükkan kirası. Biz 660 TL’ye satıyoruz. 30 lira kar ediyoruz. Tamamen işletmenin vicdanına kalmış”dedi.