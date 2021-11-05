Eşini öldürmekle yargılanan Öznur Efeoğulları olay günü ile ilgili açıklamalarda bulundu

05 Kasım 2021 Cuma, 20:13

20 Ekim günü, Adana'nın Kozan ilçesinde kendisine şiddet uygulayan ve bıçakla yaralayan eşi Osman Efendioğulları'nı kendisini savunurken bıçaklayan Öznur Efeoğulları, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde alkol aldıktan sonra müziğin sesini kısmasını söyleyen eşini darbeden ve bıçakla saldıran Osman Efeoğulları, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öznur Efeoğulları'nın avukatlığını yapan kardeşi Avukat Orhan Toklu, ablasının kendi yaşamını kurtarmak için eşini öldürmek zorunda kaldığını ifade ediyor.

''ABLAMI 5 YERİNDEN BIÇAKLIYOR''

Avukat Orhan Toklu, olayla ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eniştesinin 20 Ekim gününün akşamı eve alkollü bir şekilde geldiğini ve balkonda yüksek sesle müzik dinleyip söylediğini ifade eden Toklu, ablası eniştesini uyarınca eniştesinin balkondaki masayı devirip mutfaktan bıçak alarak ablasını yaralamaya başladığını anlattı. Yaşanan anlarla ilgili ise ''Eniştem bıçağı aldıktan sonra ''seni doğrayacağım'' diyor ve ablama saldırıyor. Ablam o arada bunu itiyor ve bu yere düşüyor. Sonrasında kalkıyor, tekrar bıçağı alıyor ve yine saldırıyor. Ablam yine itiyor. Yine düşüyor ve yine saldırıyor. Bu sefer ablamı 5 yerinden bıçaklıyor ve ablam vurunca bıçak ablamın yanına düşüyor. O ablamın üzerine gelince ablam da bıçağı alıp kendisini savunuyor. Bıçağın üstüne düşüyor ancak düştüğünde ölmüyor. Ablam kendisini tuvalete kilitliyor. Çocuklarını, 112'yi, 155'i arıyor. Sonra çocukları geliyor eve. Sağlık ekipleri çağırılıyor ve eniştem hastanede vefat ediyor.'' açıklamalarında bulundu.

''KENDİMİ SAVUNMASAYDIM ŞU ANDA MEZARDAYDIM''

Şu an ablasının Kozan Cezaevi'nde tutuklu bulunduğunu ve eniştesinin alkol raporunda yüzde 160 alkollü çıktığını belirten Toklu, son görüşmesinde ablasının kendisine söylediklerini aktardı. Kendisini savunduğunu aktaran Öznur Efeoğulları, ''Eğer ben kendimi savunmasaydım şu anda mezardaydım. Bu kadar vahşice bir saldırı olamaz.'' ifadeleri ile gerçekleşen olayı aktarmaya çalıştı.