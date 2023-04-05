Eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan erkek hakim karşısına çıktı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 20:19

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 20:19

Bayramiç'te yaşayan Ayşe Korur, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur'u bir yıl önce boşanma davası açarak Ezine ilçesindeki aile evine döndü. Gencay Korur, 9 Ağustos 2022'de saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren kadınla "konuşma" bahanesiyle kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini katlettikten sonra kaçtı.

Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı. İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde eşimi dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" diyen Korur, tutuklandı. Korur hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çanakkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Gencay Korur, tanık ve sanık yakınları katıldı. Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri ve bazı kadın dernekleri de salonda katılımcı olarak hazır bulundu.

KABUL ETTİ

Duruşmadaki savunmasında kadını katlettiğini kabul eden Gencay Korur, cinayetten önce eşi Ayşe Korur'un kendisini birçok kez aldattığını ileri sürüp, cinayet gününü anlattı. Korur ifadesinde, "2 kız çocuğumuz var. Ayşe Korur ile birbirimizi severek, evlendik. Evet, eşimi öldürdüm, kabul ediyorum. İnternetten 1700 TL'ye tüfek aldım. Daha önceden Ezine'ye gelirken sürekli olarak tüfeği kayınvalidemin bahçesindeki hurda araca saklıyordum. Bu defa eve geldiğimde tüfeği yine hurda araca koyacakken eşimin dışarıda tek başına sandalyede otururken gördüm. Eşim telefonla konuşuyordu. Tüfeği yanıma alıp, otların içerisinde gizlenerek eşimin telefon konuşmasını dinlemeye başladım. Eşim telefonla başka adamlarla konuşuyordu. Otlardan çıkan ses nedeniyle eşim beni fark edince korktu. 'Korkma' dedim. Bunun üzerine bana, 'Adamlarla konuşuyorum bunları biliyorsun niye geliyorsun' diye karşılık verdi. Ona kızımı başkalarına satacağının doğru olup olmadığını sordum. Eve giderken arkasını dönüp bana küfrettikten sonra içeri girdi. Kendimi tutamayıp, evin içine pencereden ateş ettim. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sadece korkutmak istedim. Bir hedef gözetmedim. Daha sonra evin içine baktığımda eşimin alnından kan geldiğini gördüm" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından şikayetçi Hamal çiftinin avukatı Ahmet Erzi, tutuklu sanık Gencay Korur'un en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması talep etti. Mahkeme heyeti, tarafların dinlenmesinin ardından Korur'un tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Duruşma sonunda açıklama yapan Hamal çiftinin avukatı Ahmet Erzi, "Bugün boşanmak üzere olduğu eşi tarafından vahşice katledilen Ayşe Korur cinayetinin ilk duruşmasına katıldık. Sanık her ne kadar birtakım asılsız ithamlarda bulunmuşsa da namus cinayeti adı altında, suçtan kurtulmaya yönelik birtakım indirimler almaya yönelik beyanlarda bulunsa da tüm bu hususlar çürütülmüştür. Sanığın tutukluluk hali devam etmektedir. Sanığın en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah adalet yerini bulacaktır. Ayşe Korur'un kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.