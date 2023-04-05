Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu hakkında açılan 'kapatma davası' ertelendi

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 17:21

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 17:21

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) hakkında "ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" iddiasıyla ve kapatılması talebiyle açılan davanın 3. duruşması bugün görüldü.

İstanbul Çağlayan Adliyesi 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, öldürülen kadınların aileleri başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı.

"HAYATI ÇALINAN HERKESİN HESABINI SORACAĞIZ"

Duruşma öncesi adliye önünde açıklamada bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, "Bu memlekette önlenebilir ölümle hayatı çalınan herkesin hesabını soracağız. Ve o günler yakındır" dedi.

"5 EKİM'DEN BU YANA 161 DURUŞMAYA GİRDİK"

Platform'un avukatı Rukiye Leyla Süren ise, şu açıklamada bulundu:

"5 Ekim'den beri 161 duruşmaya girmişiz ve kanuna, ahlaka aykırı gelmekten yargılanıyoruz. Mücadelemiz ittifak masalarına meze yapılıyor. Kadınları yaşatmak için zamanlarını harcasınlar."

"BİZİ KAPATMAYA ÇALIŞANLARIN DEVRİNİ KAPATACAĞIZ"

KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim de, "14 Mayıs'ta 'Kadınların Seçimi 6284' diyerek oylarımızı kullanacağız. Onları tarihe gömeceğiz, göndereceğiz. Bizi kapatmaya çalışanların devrini kapatacağız" diye konuştu.

TALEPLER REDDEDİLDİ, 13 EYLÜL'E ERTELENDİ!

Mahkeme duruşmaya katılma taleplerini reddederken, bir sonraki duruşmayı da 13 Eylül saat 11.00'a erteledi.