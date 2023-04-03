Şanlıurfa'da kadın cinayeti: Eşini katledip intihar etti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 51 yaşındaki Mervan Göçmen isimli erkek, 44 yaşındaki eşi Roza Göçmen’i tabancayla başından vurup katlettikten sonra, intihar etti.
Olay, öğleden sonra Viranşehir’e bağlı Ekinci Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Mervan Göçmen, evde bilinmeyen nedenle eşi Roza Göçmen'i tabancayla vurduktan sonra kendini başından vurdu.
Silah sesleri üzerine yakınları eve gittiğinde, çifti kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi, Adrese giden sağlık ekibi, Göçmen çiftinin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Mervan ve Roza Göçmen çiftinin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma çiftin komşularının ifadelerine başvurdu.
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