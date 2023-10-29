Eşini öldürüp, kayıp ihbarında bulundu!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 09:29

Güncelleme: 29.10.2023 - 09:56

Olay, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü Akşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 Temmuz günü Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Tayfur K. (36), kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi eşi Bedriye Kılıç’ın (35) eve gelmediğini belirterek kayıp ihbarında bulundu.

Bedriye Kılıç’ın kocası Tayfur K., katıldığı bir televizyon programında şüpheli konuşmaları sonrası memleketi Akşehir’e döndüğü otobüste otogar girişinde Konya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Bugün Konya’da ifadesi alınmak üzere emniyete getirilen şüpheli Tayfur K., eşini yaşadığı tartışma sonrası boğarak öldürdüğünü daha sonra cesedi uçurumdan attığını itiraf etti.

Daha sonra polis eşliğinde Akşehir’e götürülen Tayfur K. karısını öldürdükten sonra attığını belirttiği uçurumda yer göstermesi yaparak, savcıya olay anını anlattı. Akşehir Antalya yolu Cankurtaran Mahallesi yakınlarındaki uçurumda polis ekipleri de dron yardımıyla Bedriye Kılıç’ın cesedini aradı. Ayrıca olay yerine AKUT ve dağcılık ekipleri de gelerek uçurumdan aşağıya inip ceset arama çalışmalarına başladı.

TUTUKLANDI

Tayfur K. yer göstermenin tamamlanmasının ardından polis aracı ile karakola götürüldü. Polisteki işlemlerin ardından Akşehir Adliyesine sevk edilen katil zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. Dağcılık ekipleri ve dron yardımı ile Bedriye Kılıç’ın cesedini arama çalışmaları sürerken, kadavra köpekleri getirilerek detaylı araştırma yapılacağı bilgisine ulaşıldı.