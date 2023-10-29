İlerici Kadınlar Derneği'nden 29 Ekim mesajı: Laiklikten vazgeçmiyoruz

Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 03:00

Dernekten “Laiklikten vazgeçmiyoruz. 100. yılında yaşasın Cumhuriyet” başlığıyla yapılan açıklamada “Kadınların eşitlik mücadelesi için de köklü bir devrim, büyük bir atılım olan cumhuriyetin kazanımlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen siyasi iktidar, kadınların eşitsizliğinin fıtrat, yoksulluk ve sömürünün kader planı olduğu bir rejimi yerleştirmeye çalışmaktadır” denildi.

Medeni Yasa’nın hedef alındığı anımsatılan açıklamada, “Siyasi iktidar şimdi de ‘yeni anayasa’ ile kurmaya çalıştığı rejimi tescillemek istemektedir. Bu girişim Cumhuriyetin tüm kurumları, değerleri ve ilkeleriyle yok edilmesi anlamına gelmektedir” ifadeleri kullanıldı.

