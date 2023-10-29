Cumhuriyetimizin 100.Yılı

İlerici Kadınlar Derneği'nden 29 Ekim mesajı: Laiklikten vazgeçmiyoruz

İlerici Kadınlar Derneği, Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, “100 yıl önce işgale, saltanata ve gericiliğe karşı ayağa kalkan irade ve ilerici birikim bu karanlığa karşı mücadeleye devam ediyor. Kahrolsun istibdat, yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00
İlerici Kadınlar Derneği'nden 29 Ekim mesajı: Laiklikten vazgeçmiyoruz
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Dernekten “Laiklikten vazgeçmiyoruz. 100. yılında yaşasın Cumhuriyet” başlığıyla yapılan açıklamada “Kadınların eşitlik mücadelesi için de köklü bir devrim, büyük bir atılım olan cumhuriyetin kazanımlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen siyasi iktidar, kadınların eşitsizliğinin fıtrat, yoksulluk ve sömürünün kader planı olduğu bir rejimi yerleştirmeye çalışmaktadır” denildi.

Medeni Yasa’nın hedef alındığı anımsatılan açıklamada, “Siyasi iktidar şimdi de ‘yeni anayasa’ ile kurmaya çalıştığı rejimi tescillemek istemektedir. Bu girişim Cumhuriyetin tüm kurumları, değerleri ve ilkeleriyle yok edilmesi anlamına gelmektedir” ifadeleri kullanıldı.


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